Voor de allereerste keer ooit: Julia en Marthe treden op als K2

ShowbizzHet is eens wat anders. Voor de eerste keer ooit zagen fans K3 optreden als K2. Julia en Marthe stonden alleen op het podium tijdens het K3-weekend in Plopsa Indoor Coevorden in Nederland. Normaal hebben ze Diede om mee op het podium te staan, maar zij vervangt Hanne alleen maar tijdens de Nederlandse zaalshows. Voor fans was het een raar zicht om K3 zo op het podium te zien staan, maar toch hebben de aanwezigen genoten van het optreden.