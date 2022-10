“Voor altijd mijn grote zus”: ex-Miss België Joke Van de Velde (42) verliest plots oudere zus Belinda (55)

Joke van de Velde was vorige week de opvallende afwezige op een BV-evenement. De voormalige miss werd aangezocht om de avond aan elkaar te praten, maar moest last minute verstek geven wegens een onverwacht sterfgeval in de familie. Haar zus Belinda, laat Joke ons bedroefd weten. “We missen jou en blijven met veel liefde aan jou denken, zus”, schreef ze ook bij een mooie foto van hen twee op Instagram.

Waaraan Belinda overleed, is niet geweten. De familie meldt wel dat het om een plots overlijden gaat en dat ze thuis in Oudegem overleed. Ze laat twee kinderen en een kleinkind achter.

Sterkere band

Joke en haar zus hadden enige tijd een verminderd contact, maar daar kwam verandering in toen in februari 2021 Jokes zoontje Luca werd geboren en Belinda meter werd van de kleine jongen. “Mijn zus en ik horen elkaar nu weer vaker, en dat voelt goed”, liet Joke, die ook nog een oudere broer heeft, enkele maanden geleden in ‘Story’ optekenen over hun sterkere band.

François Sterchele

Het is niet de eerste keer dat Joke in haar meest dichte kring een groot verlies moet verwerken. In 2008 viel ze voor Rode Duivel François Sterchele nadat ze elkaar leerden kennen op een luxebeurs in Knokke. Amper twee weken na de start van hun relatie liet de voetballer op 26-jarige leeftijd het leven in een auto-ongeval. Nu moet Joke dus weer door een moeilijke tijd. Wij wensen haar en haar familie heel veel sterkte toe.

