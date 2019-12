Vonnis tegen ex-acteur Walter ‘Pico’ Michiels is uitgesteld KDL

04 december 2019

15u24

Bron: Belga 1 Showbizz De correctionele rechtbank van Leuven heeft woensdag het vonnis tegen Walter Michiels (56) uitgesteld. De ex-acteur, bekend als Pico Coppens in de televisieserie ‘F.C. De Kampioenen’, riskeert drie jaar cel voor een reeks kleinere misdrijven. Het dossier raakt maar niet van de baan: op 18 december volgt een nieuwe poging.

Michiels staat terecht voor diefstal van acht kentekenplaten, drie terrastafels, een paraplu en een gsm in Leuven. Andere tenlasteleggingen zijn drugsbezit en onrechtmatig verblijf. De gewezen acteur zou mensen lastiggevallen hebben en een apothekeres bedreigd hebben toen zij hem aansprak over de diefstal van de paraplu.

Openbare zedenschennis

Dit is niet het eerste proces tegen Michiels en het zal ook niet het laatste zijn. De man moet zich later ook verantwoorden voor openbare zedenschennis. Zelf stuurt hij consequent zijn kat naar de zittingen van de Leuvense correctionele rechtbank. Zijn advocaat moest dat dit jaar enkele keren ter plaatse vaststellen met de mededeling dat zijn cliënt van de aardbol verdwenen is.

De ex-acteur zwerft overdag rond en wordt al eens gesignaleerd in het stadspark van Leuven. Via het OCMW van Leuven raakte hij onlangs aan een nieuw verblijfadres in deelgemeente Kessel-Lo, maar tot voor kort bracht hij de nacht door in een caravan in een bos in Holsbeek. De eigenaars hebben hem laten uitdrijven na een procedure bij de vrederechter en vragen 1 euro provisionele schadevergoeding.

Het parket wil door de strafvordering grip krijgen op Michiels. Als de rechtbank tot veroordeling overgaat, kan via onmiddellijke aanhouding het in 2013 gestarte psychiatrisch onderzoek geactualiseerd worden.