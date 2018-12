Vonk sloeg over op 15 meter hoogte: Helene Fischer verliefd op knappe acrobaat SD

22 december 2018

20u18

Bron: De Telegraaf 0 Showbizz Een spreekwoordelijke bom barstte los in showbizzland toen eerder deze week bekend raakte dat het Duitse glamourkoppel Helene Fischer (34) en Florian Silbereisen (37) uit elkaar zijn. De reden van de breuk zorgt nu evenwel voor nog meer verbazing. Helene Fischer heeft haar vriend na een relatie van tien jaar gedumpt voor acrobaat Thomas Seitel (33), die ze onlangs leerde kennen als danser in haar nieuwe kerstshow.

Het nieuws dat superster Helene Fischer en haar vriend Florian Silbereisen - collega van Christoff in KLUBBB3 - gebroken hebben, is in Duitsland het gespreksonderwerp bij uitstek. Zeker nu duidelijk wordt wat er zich heeft afgespeeld achter de schermen van de grote kerstshow die de zangeres maakt voor de Duitse televisie.

In de aanloop naar die uitzending sprong de vonk over tussen haar en een van de medewerkers, Thomas Seitel, met wie ze vijftien meter boven het publiek zweeft. De gespierde danser en luchtacrobaat zag daardoor ook zijn eigen relatie, met haar vaste make-up artieste, op de klippen lopen.

Halsbrekende toeren

De Duitse superster, bekend van haar tijdloze hit ‘Atemlos durch die Nacht’, staat erom bekend om groots uit te pakken in de shows waarmee zij langs de grote stadions en muziekzalen in het land toert. In haar kerstshow, op Eerste Kerstdag om 20u15 uur te zien op ZDF, ontvangt ze grote namen als Eros Ramazotti en Kiefer Sutherland. Daarnaast leek het haar ook leuk om een acrobaten-act in te studeren, waarvoor ze de hulp inschakelde van de groep rond de Berlijnse Thomas. De twee trokken wekenlang samen op om spectaculaire nummers in te studeren. Zo is er een act waarin ze halsbrekende toeren uithaalt, terwijl ze in Thomas’ armen door de lucht zweeft.

Drie weken lang trok Helene op met de groep voordat het publiek het resultaat te zien kreeg. De kerstshow werd vorige week twee avonden achtereen voor 10.000 man publiek in Düsseldorf opgenomen. Wat niemand toen wist: Florian en zij hadden al een streep gezet onder hun relatie.

Tien mooie jaren

Het nieuws lekte echter onverwacht uit, en Helene kwam nog geen half uur later zelf met een verklaring naar buiten. In een emotionele brief dankt ze Florian voor de tien mooie jaren samen. Op het nieuws dat ze een stel vormt met de acrobaat, reageerde Florian droogjes: “Thomas is een geweldige vent en ik wens hen veel geluk samen”.

Van Thomas zélf kwam er nog geen reactie, maar een interview dat hij gaf in oktober, spreekt boekdelen. “Het is gewoon werk wat wij doen. Maar natuurlijk moet ik haar goed vasthouden als we vliegen, ik wil niet dat ze valt. En zij ook niet... Helene heeft alleen mij als zekerheid, ik ben op dat moment voor twee levens verantwoordelijk.”