Volop genieten van vrijheid én flexibiliteit: onze BV’s hebben camperkoorts

Steeds meer mensen voelen zich aangesproken om eropuit te trekken met een mobilhome, en daar heeft corona alles mee te maken. Met zo’n ‘huis op wielen’ ga en sta je waar je wilt en kan je te drukke plaatsen links laten liggen. Veiligheid boven dus, maar ook vrijheid, blijheid en flexibiliteit. Dat leven à l’improviste, waarbij je bij voorkeur alleen de grote lijnen van je reis op voorhand uitzet, blijkt voor velen verslavend. Alleen al plaatsnemen achter het stuur van hun mobilhome zorgt voor een instant vakantiegevoel. Een sfeertje dat ook fel naar voren komt in het populaire programma De Columbus met Wim Lybaert. Het succes weerspiegelt zich ook in de cijfers. Terwijl het aantal registraties van nieuwe voertuigen in coronajaar 2020 fors daalde, steeg het aantal mobilhomes in ons land. Er werden er vorig jaar zowat 7.000 nieuwe ingeschreven. “Alweer een stijging van bijna tien procent tegenover het jaar voordien”, aldus Frédéric François van caravan- en campervereniging BCCMA onlangs in Dag Allemaal. “Corona heeft ons zeker geen kwaad gedaan. Marc Van Ranst zei het vorig jaar al: dit is momenteel nog de veiligste manier om te reizen.” De FOD Mobiliteit en Vervoer berekende dat er eind vorig jaar 62.348 campers waren ingeschreven in ons land. Bijna de helft meer dan tien jaar daarvoor.