Volledig nieuwe cast, budget van 100 miljoen: royaltyreeks ‘The Crown’ mag wat kosten JBR/KG

15 november 2019

00u00 0 Showbizz Dit weekend staat met stip aangeduid in de agenda van royaltyfans, want zondag is 'The Crown' eindelijk terug op Netflix. Het derde seizoen van de saga over de Britse koninklijke familie doet iets ongeziens voor een succesvolle reeks: de cast werd volledig vernieuwd. Oscarwinnares Olivia Colman (45) stapt vanaf nu in de comfortabele slippers van Queen Elizabeth II.

De tijd staat niet stil, zelfs niet aan het hof. Dat is meteen duidelijk in de beginscènes van het derde seizoen van 'The Crown', dat zich eind jaren 60 en begin jaren 70 afspeelt. Een periode waarin de vorstin bevalt van haar derde zoon Edward, net als de rest van de natie afscheid neemt van Winston Churchill en ziet hoe haar zusje uitgroeit tot de ster van de Londense 'high society'. Elizabeth is geen fruitige jongedame meer, zoals in de eerste twee seizoenen, maar een sombere, ontgoochelde vorstin van een zekere leeftijd. Omdat je met make-up ook niet eindeloos ver komt, besloot 'The Crown'-bedenker en scenarist Peter Morgan om z'n volledige cast buiten te smijten, op een zeer kortstondige terugkeer van John Lithgow als Winston Churchill na. "Op dit punt in het verhaal is de Queen een persoon van middelbare leeftijd", verklaart Morgan. "Je kan dat met een pruik of protheses proberen na te bootsen. Maar levenservaring kan je niet repliceren. Het leven eist z'n tol: in onze gezichten en in de manier waarop we onze schouders houden."

Na drie minuten ben je mee

Een succesvolle en herkenbare cast zomaar vervangen: het is een primeur voor een tv-reeks, en een riskante operatie. Maar Peter Morgan is ervan overtuigd dat de kijker het zal slikken als scones met marmelade: "Je gaat misschien drie minuten nodig hebben, en dan ben je mee."

Met haar perfecte accent en afgemeten portrettering van Elizabeth II in haar jonge jaren was actrice Claire Foy een belangrijke factor in het met Golden Globes en Emmy's overladen megasucces van 'The Crown'. Maar als iemand haar vertrek verteerbaar kan maken, is het wel Olivia Colman, de Britse topper die vorig jaar verrassend een Oscar won voor haar rol in 'The Favourite'. In dat kostuumdrama speelde ze, jawel, een koningin. Colman wist dat ze zichzelf moest overtreffen voor wat allicht de meest iconische rol wordt uit haar carrière. "Ik heb ze amper laten uitspreken toen ik de vraag kreeg om de Queen te spelen: 'Jaaaa!' (lacht) Maar evident was het niet. Iedereen ként deze versie van Elizabeth. Hoe ze eruitziet, hoe ze klinkt. En iedereen heeft een mening over haar", aldus Colman.

Ja, het is inderdaad even wennen aan de nieuwe cast, met onder anderen Helena Bonham Carter als prinses Margaret. Maar ook in seizoen drie blijft 'The Crown' onweerstaanbare televisie, die het verscheurde bestaan van een staatshoofd met zorg en nuance weergeeft: braaf in het gelid lopend van een eeuwenoud systeem, met tussendoor kleine momenten van opstandigheid of persoonlijke tragiek die met een 'stiff upper lip' dienen doorstaan te worden.

De sets, de kostuums, de muziek, de regie: dit is opnieuw een prestigieus kostuumdrama zoals alleen de Britten dat kunnen maken. Mag ook wel met een monsterbudget van meer dan 100 miljoen euro per seizoen, wat het de duurste reeks aller tijden maakt. Een Britse krant maakte een rekensommetje: voor één seizoen van 'The Crown' kunnen zo'n zeven BBC-reeksen gedraaid worden. Het is ook zowat het dubbele van de toelage die de echte Queen Elizabeth II jaarlijks ontvangt.

Prinses Diana

Netflix twijfelt er duidelijk niet aan dat ook het derde seizoen van 'The Crown' een hit wordt: de reeks is nu al verlengd tot in 2021. "Royalty in fictie zal de mensen altijd fascineren, zeker wanneer het zo dicht tegen de werkelijkheid aanleunt als in 'The Crown'", zegt bedenker Peter Morgan, die belooft dat hij in een volgend seizoen het verhaal van prinses Diana zal brengen. Tegen dan zal de Queen overigens opnieuw door een andere actrice gespeeld worden. Vingers gekruist dat Helen Mirren gezond blijft!

'The Crown' staat vanaf zondag op Netflix.