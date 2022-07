Volkszanger Juul Kabas overleden op 77-jarige leeftijd

“Zijn overlijden kwam totaal onverwacht, de familie is diepbedroefd. Maar tegelijk dankbaar voor het mooie leven dat hij mocht leiden, met de steun van zovelen”, klinkt het in de mededeling. Juul Kabas begon in het orkest van zijn broer Marc en zorgde hier voor een komische noot tot hij zelf zijn eerste hit scoorde. Zijn bekendste nummers zijn ‘Ze noemen mij de Juul Kabas’ (1969) en ‘’t Zijn zotten die werken’ (1979). Zijn dertigjarige carrière werd in 1999 gevierd. In 2009 werd hij ook opgenomen in de eregalerij van Radio 2 voor een leven vol muziek.