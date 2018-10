Volksfiguur en karikaturist 'Nesten' (71) verliest strijd tegen kanker Peter Lanssens en Joyce Mesdag

13 oktober 2018

22u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Het West-Vlaamse Kuurne is zijn ziel kwijt, nu Rik Delneste alias Nesten vanavond op 71-jarige leeftijd overleden is. De volksfiguur verloor de strijd tegen kanker. Nesten maakte vele honderdduizenden karikaturen.

Cartoonist Nesten was sinds 1976 gespecialiseerd in het tekenen van karikaturen van bekende personen zoals bijvoorbeeld ex-president van de Sovjet-Unie Gorbatsjov en Microsoft-boegbeeld Bill Gates. Hij dook ook vaak in de wielerwereld op met karikaturen van onder meer Johan Museeuw, Sven Nys en wijlen Jempi Monseré en Frank Vandenbroucke.

Nesten beschilderde verder duizenden muren en vitrines en werkte mee aan televisieprogramma’s op de VRT en VTM. Zo kwam hij zo’n twintig jaar geleden met toenmalig presentator Donaat Deriemaeker ook zelf op de televisie, met het programma 'Zomer in Nesten'. Nesten had bovendien een lachmuseum, dat onder meer onderdak had in Café Leffe op de Grote Markt in Kortrijk begin jaren 2000.

"Nesten kleurde Kuurne, bijna geen enkele inwoner ontsnapte aan zijn tekentalent”, zegt een aangeslagen Francis Benoit, burgemeester van Kuurne. “Nesten vergrootte onze gebreken uit en gaf ons een te dikke neus, dikke lippen of een kalende kop. Hij was meer dan zijn karikaturen. Zo waren ook zijn filmaffiches legendarisch. Hij schilderde ons Marktplein vol, terwijl de cafés herbergen van zijn volks zijn waren. Nesten, dat was ook positivisme, een luide lach en een bloem op zijn hoed."

"Nesten, doe uw schoenen aan als je daar boven toekomt. De mossels en frieten staan klaar. Rook jouw pijpje. En zorg voor onze ezels. Nesten, vriend, artiest, ziel van Kuurne, het ga je goed. Kuurne rouwt”, aldus Francis Benoit. Ezel Ambroos, de mascotte van Kuurne, werd in 2003 ontworpen door Nesten. De details over hoe er afscheid zal genomen worden van Nesten, volgen begin volgende week. Nesten was gehuwd en laat ook twee kinderen achter.