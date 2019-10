Volgetatoeëerde Tim De Pril voor de derde keer papa: “En nu laat ik me steriliseren” Redactie

03 oktober 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Dit was niet het plan, maar het kindje is meer dan welkom”, zegt Tim De Pril (37) nu hij voor de derde keer papa wordt. En intussen staan er almaar meer tattoos op zijn lichaam: “Mijn vrouw vindt het welletjes, maar ik wil me helemaal vol laten zetten.”

Het tempo waarin Tim De Prils tattooverzameling uitbreidt, is indrukwekkend. Vorig jaar had hij er enkel op z’n armen en benen, nu telt zijn lichaam al veel minder lege plekjes. “Dat heeft te maken met het concept van mijn tattooshop High End Tattoos Brussels in Dilbeek”, zegt de gewezen ‘Temptation’-ster. “Regelmatig nodig ik bekroonde tattookunstenaars uit om in mijn zaak te komen werken. En elk van die artiesten laat ik bij mij een tekening zetten. Ik heb er al meer dan vijftig. Zopas is mijn hele buik bedekt met een leeuwenkop. Dat deed wel belachelijk veel pijn. Maar ook als ik op vakantie ga, laat ik er telkens één zetten, als permanent souvenir.”

Is het een verslaving?

Hoeveel klanten zeggen niet dat ze het bij één tattoo zullen houden, en keren toch terug? Ik pleit ook schuldig. Mijn vrouw zei onlangs: ‘Tim, nu stop je er toch mee, hé?’

Ben je dat van plan?

Ik kán niet stoppen. Mijn rug en benen zijn nog vrij. Ik begin binnenkort aan mijn linkerbeen en nadien wil ik een groot stuk op mijn rug. Over een paar jaar sta ik compleet vol. Enkel van mijn handen en keel wil ik afblijven.

Nog even iets anders: jij wordt weer papa.

Ja, half december krijgen Louis (2) en Liv (bijna 1) er een broer of zus bij. De zwangerschap was niet gepland. Drie jaar terug bouwden we een huis met drie slaapkamers. Tja, da’s er dus één te weinig hé, dus ik vrees dat we op zoek moeten naar een nieuwe woning. Maar hey, het kindje is meer dan welkom, hoor. Na de geboorte ga ik me wel laten steriliseren. Drie is echt wel genoeg. (lacht)