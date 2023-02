“Volgens mij staat hier een supergelukkig koppel”: trailer 'Love Island Valentine's Reunion' gelost

TV“Deze Valentijnsdag hangt er liefde in de lucht”, klinkt het in de trailer van ‘Love Island Valentine’s Reunion’. De afgelopen zomer verbleven er weer heel wat singles in een luxe villa op Gran Canaria, in de hoop de ware liefde te vinden. Maar hoe gaat het intussen met de gevormde koppels en de Islanders? In deze valentijnsspecial komen ze nog één keer bij elkaar om terug te blikken op hun liefdesavontuur en om uit te kijken naar de toekomst. “Ik hou m’n hart al vast Holly”, klinkt het bij presentator Viktor Verhulst. “Oh, ik ook”, vult Holly Mae Brood aan.