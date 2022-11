Vol energie en met een loepzuivere stem, exclusieve beelden van Milk Inc.-zangeres Linda Mertens die opnieuw straalt op het podium

ShowbitsEind september raakte bekend dat Linda Mertens (44) terug gaat optreden. De Milk Inc.-zangeres verdween vijf jaar lang uit de spotlights om persoonlijke redenen, maar lijkt nu opnieuw klaar om te performen. Enkele weken geleden dook ze al eens onverwacht op in Engeland voor een 90's party, nu straalt Mertens op het podium van ‘Yesterday 14'. Opnieuw een 90's event, maar deze keer in de Zuid-Spaanse stad Bigastro. De Vlaamse superfan Christophe Rener vloog speciaal naar Spanje om de performance van Linda te beleven. Naar verluidt stond ze ongeveer een kwartiertje op het podium en zong ze kleppers als ‘Breathe Without You’, ‘In My Eyes’ en ‘Walk On Water’. Na het optreden kon Christophe nog even praten met zijn idool, en zijn ze zelfs samen op de foto gegaan. “De reis naar Spanje volledig waard”, straalt hij. Linda zal de komende maanden nog regelmatig optreden, maar helaas wel telkens in het buitenland. Alle hoop ligt hier dan ook bij haar Milk Inc.-kompaan Regi, die volgend jaar opnieuw het Sportpaleis verovert. Hij lijkt te hinten op een comeback aangezien de show ‘The Return’ heet, maar bevestigen dat Linda er zal zijn doet hij niet. Bekijk alvast de exclusieve beelden van de set in Spanje in een nieuwe Showbits.