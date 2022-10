Vogue werkt niet langer samen met Kanye ‘Ye' West na antisemitisme, ‘white lives matter’-actie en pestgedrag

tv Seizoensfi­na­le ‘House of the Dragon’ gelekt, “teleurge­stel­de” HBO doet er alles aan de aflevering van het internet te halen

Zondag wordt de finale van ‘House of the dragon’ de wereld ingestuurd door HBO, maar al sinds vrijdag circuleert die tiende aflevering al op het internet. De aflevering zou gelekt zijn via een distributiepartner in Europa, het Midden-Oosten of Afrika, laat HBO weten.

22 oktober