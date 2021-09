Voetbalverslaggever Filip Joos ziek van het vliegtuig gehaald

Showbizz Vriendin André Hazes krijgt mediatrai­ning in Spanje en maakt komaf met pestgedrag

13 september Sarah van Soelen (25), de vriendin van André Hazes (27), krijgt momenteel in Spanje training zodat ze beter om kan gaan met alle media-aandacht die haar nieuwe relatie met zich meebrengt. Dat vertelt haar familie in het Nederlandse programma Shownieuws. Daarnaast trekt het koppel ook van leer over de roddels die continu over hen verspreid worden.