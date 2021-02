Voetballer en voormalig ‘The Sky is the Limit’-gezicht Steven Defour is opnieuw verliefd

In de Sinjorenstad - waar Steven in een prachtig optrekje aan de Scheldekaaien woont - wordt al een tijdje gefluisterd dat de voetballer van K.V. Mechelen een nieuwe vriendin heeft. Tot vandaag bleef de identiteit van die dame weliswaar een goed bewaard geheim. Maar Steven wil z’n nieuwe vlam, waarvan het niet duidelijk is hoe lang ze precies al een koppel vormen, duidelijk niet meer verstoppen. Via Instagram Stories bevestigde Defour immers dat hij z’n hart verloren heeft aan stoere chick Joke De Coninck. Zij opende bijna vier jaar geleden haar ‘Black & Yellow Coffee Bar’ op het Antwerpse Eilandje en staat - als de coronacrisis het toelaat - ook zelf in haar zaak als barista.

Bewogen liefdesparcours

Voor de voetballer is de relatie met Joke hopelijk een rustpunt na z’n woelige liefdesverleden. Zo stapte Steven in 2011 in het huwelijksbootje met zijn jeugdliefde Irene Mbisdikis tijdens een peperdure ceremonie. Dat huwelijk ging de geschiedenisboeken in als het ‘parapluhuwelijk’, omdat het stel zich van de kijklustigen en de camera’s afschermde met grote paraplu’s. Amper anderhalf jaar na dat huwelijk lekte uit dat Steven het gezellig maakte met Laura Tropea, een Luiks model. Toen dat nieuws bekend raakte, liet Steven in een tweet weten dat hij en Irene “een tijd geleden” uit elkaar waren gegaan. Steven en Laura waren nadien ook zelfs even op televisie te zien toen ze gevolgd werden door de makers van het SBS-programma ‘The Sky is the Limit’. Maar ook die relatie was uiteindelijk geen lang leven beschoren, want eind 2014 raakte bekend dat Steven en Laura uit elkaar waren. Enkele maanden later viel Defour dan weer voor de charmes van Ornella Montagna, een Brusselse met Italiaanse roots. Een jaar later werd hun dochtertje Ariana geboren. Eind 2019 raakte bekend dat de relatie van Ornella en Steven voorbij was.