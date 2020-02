Vluchtmisdrijf in ‘Thuis’: Marianne voor dood achtergelaten Hans Luyten

21 februari 2020

20u35 2 Showbizz Het weekend is voor de kijkers van ‘Thuis’ verrassend en vol vragen gestart. In het slotbeeld van de aflevering was vrijdag te zien hoe Marianne omver werd gereden door een wagen die vervolgens vluchtmisdrijf pleegde.

Het personage van Leah Thys (74) werd frontaal geraakt en belandde op de kasseien, waar ze roerloos achterbleef. Zwaargewond? Zeker. Dood? Mogelijks. Marianne ademde in elk geval niet meer. Wie de chauffeur is en of het om een moedwillige aanrijding of een spijtig ongeval gaat, is nog onduidelijk. Feit is wel dat Marianne zich de voorbije weken heel wat vijanden op de hals haalde. Reinhilde (Greet Rouffaer) ziet haar als een vervelende concurrente, haar zoon Tom (Wim Stevens) is haar bemoeienissen beu, diens partner Karin (Kadèr Gürbüz) is de slag in haar gezicht nog niet vergeten, Nancy (Ann Pira) is ontgoocheld omdat ze niet wilde samenwerken … het lijstje is vrij lang. Pas maandag zal wellicht blijken wie er achter het stuur zat en wat nog veel belangrijker is: of Leah Thys nog wel deel uitmaakt van de cast van ‘Thuis’.