Vlucht naar Amerika dreigt financieel drama te worden voor Harry en Meghan: "Als de prins aan zijn kapitaal moet zitten, kan het snel op zijn"

19 mei 2020

11u00

Bron: Dag Allemaal 0 Royalty Hebben ze wel de juiste keuze gemaakt? Die vraag dringt zich op over Harry (35) en Meghan (38). Twee jaar na z’n Engelse sprookjesbruiloft voelt Harry zich eenzaam in zijn nieuwe thuisland, en moet hij optornen tegen opdringerige Hollywoodreporters. Bovendien doemen er financiële zorgen op. “Een penibele situatie”, menen kenners, “want de prins heeft nooit leren omgaan met geld.” Dat schrijft Dag Allemaal.

Hoewel Meghan had gezworen dat ze zich niet opnieuw in de Verenigde Staten zou vestigen, zolang ­Donald Trump (73) president is, woont ze nu met Harry en baby Archie vlak bij de Hollywoodstudio’s in de exclusieve wijk Beverly Ridge. Het gezin verblijft in de peperdure villa van filmregisseur Tyler Perry (50). In Los Angeles is het stukken warmer dan in Canada. Maar Vancouver Island, waar Harry en Meghan zich na hun Megxit verschanst hadden, was wel zo goed als coronavrij, terwijl Covid-19 in Los Angeles elke dag meer doden maakt.

De ‘nouveau riche’ villa van Tyler Perry ligt weliswaar in een bewaakte wijk, maar sinds het hoger gelegen Fossil Ridge Park weer opengesteld is voor wandelaars, hebben die een goed uitzicht op het terras met zwembad. Harry heeft nu schermen laten optrekken rond het domein om toch wat privacy te hebben. In die kosten komt de steenrijke Tyler Perry naar verluidt niet tussen.

“Harry wilde door zijn verhuis financieel onafhankelijk worden, maar vandaag is hij afhankelijker dan ooit. Britse beleggingsadviseur

Boven hun stand

Harry’s fortuin bedraagt 35 miljoen euro. Best veel dus, maar vergeleken met de 600 miljoen euro van Tyler Perry of de 2,5 miljard van vriendin ­Oprah Winfrey (66) is hij weinig meer dan een armoezaaier. In Engeland kon Harry flink boven zijn stand leven omdat zijn oma de Queen (93) en zijn vader Charles (71) samen het grootste onroerend-goedpatrimonium van het Verenigd Koninkrijk bezitten. Momenteel leven hij en Meghan serieus boven hun stand. Maar zelfs nu ze gratis mogen wonen, kost hun levensstijl handenvol geld. Alleen al voor hun lijfwachten en andere veiligheidsmaatregelen moeten Harry en Meghan jaarlijks miljoenen ophoesten.

“Het is eigenlijk ironisch”, zegt een Britse beleggingsadviseur. “Harry wilde door zijn verhuis naar de States financieel onafhankelijk worden, maar vandaag is hij afhankelijker dan ooit. Door de coronacrisis kan hij nog vele maanden geen enkele vetbetaalde acte de présence geven, dus moet hij aan zijn kapitaal zitten. Gezien hun jetsetleven zal het niet lang duren voor hij dat hele fortuin erdoor heeft gejaagd. Harry heeft immers nooit geleerd om met geld om te gaan.”

Verkeerde keuze

Volgens een insider sijpelt bij de prins wel het besef door dat hij een verkeerde keuze gemaakt kan hebben. “Hij heeft zelf contact opgenomen met zijn broer William”, zegt de bron, “en ze skypen nu haast dagelijks. Hopelijk krijgt hij goede raad.” Toen hij en Meghan beslisten om uit de koninklijke familie te stappen, voorspelde prins-gemaal Philip (Harry’s 98-jarige opa, red.) dat het allemaal in tranen zou eindigen. Zover is ’t nog niet, maar het heeft er alle schijn van dat Harry niet echt z’n American dream beleeft.

Een financieel debacle is in de maak, en hun vlucht voor de Britse pers heeft hen in de handen van agressieve Hollywoodreporters gedreven. Bovendien mist Harry z’n vrienden, zijn netwerk én de Britse hofhouding die problemen oplost voor ze zich kunnen voordoen. Meghan is evenwel overtuigd dat ze met Harry het juiste pad heeft gekozen. Ze brengt binnenkort het boek ‘Finding Freedom’ uit. Daarin laat ze zichzelf omschrijven als een empathische vrouw zonder sterallures die wel móest ontsnappen uit dat verstikkende koningshuis. “Eigenlijk wil ze medelijden opwekken”, zegt een insider. “Maar de kans is groot dat ze het omgekeerde effect zal bereiken. Het grote publiek zal ­Meghan afschrijven en dan wordt Harry totaal irrelevant.”

