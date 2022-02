VLOG. Kedist Deltour toont bikiniparade: "Alsof je een filmster bent”

Royalty Masseuse van prins Andrew klapt uit de biecht: “Hij had het constant over seks, en hij probeerde mij aan te raken”

Emma Gruenbaum (50), voormalig massagetherapeut van prins Andrew (61), klapt uit de biecht over haar tijd met de Britse royal. Volgens haar was hij een zeer onbeschofte klant. “Hij probeerde me te knuffelen, en hij vroeg constant naar mijn seksleven.”

9:05