VLOG. Kedist Deltour op miss-reis Egypte: “Om 6 uur al kapsels doen, da’s hier hard werken hoor”

Zon, zee en het luxueuze resort Baron Palace Sahl Hasheesh in Hurghada. Maar van liggen niksen aan het zwembad komt weinig in huis voor de dertig Miss België-finalistes, die er deze week verblijven. “Om 6 uur ‘s ochtends al is iedereen hier bezig. Het is hier druk, druk, druk”, vertelt Kedist Deltour (24), die zelf mee de handen uit de mouwen steekt als kapster. In een dagelijkse vlog neemt onze huidige mooiste van 't land ons mee op sleeptouw. Het leven van een miss, op missie in Egypte.