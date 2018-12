Vlammetjes-actie van Chiro voor De Warmste Week levert 33.210 euro op SD

17u37 1 Showbizz Een actie van de Chiro van het West-Vlaamse Zonnebeke in het kader van De Warmste Week overtreft alle verwachtingen. De bedoeling was om 200 ‘vlammetjes’ te verkopen, maar het werden er maar liefst 23.000. Zo haalde Chiro Zonnezee in totaal 33.210 euro binnen.

Zaterdag kwam Chiro Zonnezee dat bedrag bekendmaken in domein Puyenbroeck in Wachtebeke, samen met honderden andere Chiroleden uit heel Vlaanderen. De actie van de ‘Chiro for life’-embleempjes bracht in totaal 33.210 euro op. Eerder had Chiro Zonnezee ook al meer dan 2.400 euro ingezameld tijdens hun kerstmarkt.

De Chiro van Zonnebeke, de landelijke gemeente in de Westhoek, had andere afdelingen in Vlaanderen oproepen om zaterdag omstreeks 14 uur naar Wachtebeke af te zakken om het bedrag van de ‘Vlammetjes for life’ samen bekend te maken. Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven. Honderden Chirojongens- en meisjes verzamelden zich voor de microfoon van Eva De Roo van Studio Brussel. Allemaal samen zongen ze het bivaklied van de Chiro.

Het geld van de actie van Chiro Zonnezee gaat naar het Kinderkankerfonds.