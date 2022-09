Vlaming laat Elvis herleven in finale ‘America’s Got Talent’: “Als we winnen, zijn we nét uit de kosten”

TVElvis Presley is ‘alive’ en zíngt weer. Toch even, in de finale van ‘America’s Got Talent’ voorbije nacht. Dankzij ‘onze’ Chris Umé (33), die hem met deepfaketechnieken weer tot leven bracht. Of hij als eerste Vlaming ooit in de finale van ‘AGT’ met één miljoen dollar en een show in Las Vegas huiswaarts keert, weten we morgenvroeg pas. Maar gewonnen hebben ze sowieso: “Simon Cowell zei: ‘Jullie gaan sowieso naar Vegas.’”

“De beste en origineelste act die ik ooit zag”, oordeelde Simon Cowell afgelopen nacht. Zat het jurylid op zijn stoel, stond hij tegelijkertijd ook live te zingen op het podium van ‘America’s Got Talent’. Ditmaal naast ‘The King of Rock and Roll’. Door een hoogstaand staaltje computertechnieken, deepfake genoemd, van Limburger Chris Umé. Eerder zette hij het internet wereldwijd al in rep en roer door Tom Cruise te ‘klonen’. Maar voorbije nacht trok hij in Beverly Hills, waar de finale plaatsvond van de Amerikaanse talentenjacht, pas álle registers open. De comeback van Elvis Presley. Al 45 jaar dood, maar door deepfake twee liedjes lang in leven. “Dat gaat jullie nóóit lukken, voorspelden de makers van ‘America’s Got Talent’. Maar toch”, glundert Chris. “Na zes weken computerwerk, toestemming vragen bij zeven bedrijven en erfgenamen, het restaureren van oud beeldmateriaal waarop Elvis te zien is, is het ons, drie Belgen (Chris Umé, Simon Deckers en Jo Plaete, red.), gelukt om een computermodel van Elvis’ gezicht te maken. Vanaf daar zijn we verder beginnen te bouwen. We hebben nog gewerkt tot tien uur ’s morgens op de finaledag.”

Al dat harde werk heeft zijn vruchten afgeworpen. Het Amerikaanse publiek hóórde de echte Elvis zelfs. “We hebben gebruikgemaakt van synthetische audio, waarbij we de artiest op het podium (via deepfake wordt de bekende persoon op hem geprojecteerd, red.) met Elvis’ échte stem kunnen laten zingen op bepaalde stukken”, vertelt Chris. Samen met zijn bedrijf Metaphysic werkte hij er anderhalve maand aan. De finale van ‘America’s Got Talent’ is dan ook vlekkeloos verlopen. “Het is nu al de derde keer dat ik naast het podium sta. Telkens denk ik: ‘Laat het alstublieft goed verlopen.’ De eerste reacties waren ‘wauw’ en het publiek stond zelfs recht. Dan kan ik alleen maar fier zijn op wat het team gepresteerd heeft.”

6 miljoen Amerikanen

De ontknoping volgt in de nacht van woensdag op donderdag. Amerikanen kunnen nog 24 uur stemmen. Daarna is er een laatste aflevering, waar de elf acts aanwezig zullen zijn. Voor die spannende aflevering hebben Umé en zijn team nog een verrassing in petto. “We gaan onze liefde voor Simon Cowell tonen”, lacht hij. Wie ‘America’s Got Talent’ zal winnen, daar ligt Chris niet van wakker. “Winnen of niet, we zijn nu al supertrots op wat we gedaan hebben. Nooit eerder heeft iemand dit gedaan. Uiteindelijk gaan zo’n zes miljoen Amerikaanse kijkers dit gezien hebben op televisie, een grotere exposure krijgen we nooit.”

Een staande ovatie van Simon Cowell en de lievelingsact van Heidi Klum. De deepfake-act lijkt wel de absolute favoriet van de jury. “Ik denk dat de top vijf zeer realistisch is. Het kan meer zijn, maar ik heb er heel weinig zicht op”, zegt Chris. Er is dan ook sterke competitie. “Kijk maar naar Chapel Hart en de Mayya’s. Dat zijn ongelofelijke acts, waarvan je weet dat het wereldsterren worden. Ik zou het niet erg vinden om daarvan te verliezen. Het is al een eer om tussen die acts te mógen staan.”

Al zou winnen wel handig zijn. De comeback van Elvis is een miljoenenwerk, zo blijkt. “Deepfake bij personen die niet meer leven kost enorm veel geld. Laat ons zeggen dat áls we de 1 miljoen dollar winnen, het de kostprijs voor het grootste deel wel zou kunnen dekken”, voorspelt Chris. “Maar dit is dé toekomst, hé. Het terugbrengen van Michael Jackson of Marilyn Monroe, bijvoorbeeld, daar zien de erfgenamen nu al kansen in.”

Eigen show in Vegas

Als Chris en zijn team winnen, krijgt hij bovenop de geldprijs nog een eigen show in Las Vegas. Al komt die er volgens Simon Cowell sowieso aan. “Na de show kwam hij ook nog even naar ons toe. Hij zei: ‘Of jullie ‘America’s Got Talent’ nu winnen of niet: jullie gaan hoe dan ook naar Vegas. Ik hoop dat ze daar allemaal aan het kijken zijn, want een show zoals deze hebben ze nodig.’ Dat is prachtig om te horen", glundert hij.

Chris heeft dan ook grote plannen met zijn bedrijf Metaphysic. “We worden langs alle kanten aangeklampt. Momenteel hebben we 38 werknemers, verspreid over België, Londen en Amerika. Tegen het einde van dit jaar gaan we dat aantal al verdubbelen. We hebben zelfs al concrete afspraken gemaakt met grote Hollywoodstudio’s.”

