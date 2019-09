Vlaming brouwt nieuw blond bier: “Voor mij een Lynn Wesenbeek, alstublief” Sven Spoormakers

03 september 2019

05u00 0 Showbizz "Een Lynn Wesenbeek, alstublieft." En dan krijgt u een blond bier voor de neus, 6,5% alcohol, kruidig en pittig. Maar alleen in Londen, bij brouwerij-pub Brewdog Outpost Tower Hill.

De Brewdog Outpost Tower Hill is een pub annex brouwerij in Londen, op een boogscheut van de iconische Tower Bridge. Op de bierkaart prijken verschillende speciale bieren, met één opvallende naam: Lynn Wesenbeek.

Het bier én de naam komen uit de koker van de huisbrouwer: Sven Kerstens (43). En zoals zijn naam al doet vermoeden: ja, hij is een Vlaming. "Ik had zin om een klassiek Belgisch blond bier te brouwen, en voor de naam was ik op zoek naar een klassieke Belgische persoonlijkheid is. En toen dacht ik dus aan Lynn Wesenbeek."

En de Britten lusten Lynn wel - of toch het bier. "De klanten kennen Lynn Wesenbeek niet, of het moet een toevallige Vlaamse bezoeker zijn. Als ze toch willen weten wie of wat Lynn Wesenbeek is, vertellen we hen dat ze een bekende Vlaamse tv-presentatrice is. En blond, zoals het bier. Willen ze meer weten, moeten ze maar eens googelen."

Maar één vat meer

Wie wil proeven, zal zich wel naar Londen moeten reppen. "Ik denk dat er nog één vat over is, van de 24 vaten van 30 liter die ik had gemaakt", zegt Kerstens. "Maar na Lynn Wesenbeek is het weer tijd voor iets anders. We maken bij Brewdog speciale bieren, experimenteler dan een klassiek Belgisch blond bier, maar meer in de Engelse of Amerikaanse stijl - IPA's en stouts, dus. In België wordt deze trend nu ook opgepikt", zegt Kerstens, die na een carrière van 12 jaar bij AB InBev is overgestapt naar het internationaal snel groeiende Brewdog. Binnenkort opent een brouwpub in Dublin, begin 2020 volgt er eentje in Parijs.

En Lynn zelf? Die wist van niks. "Tot ik het via social media te weten kwam. Ik was erg verrast, ja. Maar ik vind het wel mooi: we zijn een bierland en daar mogen we trots op zijn. Ik zal binnenkort toch eens naar Londen moeten om 'mijn' bier eens te proeven. Als het tegen dan niet uitverkocht is, natuurlijk."