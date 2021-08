Vlak voor de herstart van zijn proces: R. Kelly maakt bekend dat hij compleet blut is

CelebritiesR. Kelly (54) heeft nog eens van zich laten horen. De Amerikaanse zanger zit al sinds 2019 in de cel nadat verschillende vrouwen en mannen hem beschuldigden van seksueel misbruik. Gevolg? Het fortuin van Kelly is er ondertussen helemaal door. Daarnaast heeft de ‘I Believe I Can Fly’-zanger nood aan nieuwe kleren, want hij is de afgelopen twee jaar heel wat bijgekomen waardoor al zijn oude kleding niet meer past.

Op maandag 9 augustus wordt de selectie van de juryleden hervat in de rechtszaak tegen R. Kelly, maar ook deze week is er al heel wat te doen rond de Amerikaanse zanger. Zo was R. Kelly op dinsdag aanwezig in een nieuwe hoorzitting. Toen oordeelde de rechter dat de aanklagers mogen aantonen dat de zanger seks had met Aaliyah en dat op 13-jarige leeftijd. R.Kelly en Aaliyah stapten twee jaar later, in 1994, in het huwelijksbootje toen de zangeres amper vijftien jaar oud was.

Sombere uitdrukking

Dat zijn relatie met Aaliyah nu aan bod komt in de zaak is alvast geen goed nieuws voor Kelly, maar ook verder ziet het er niet zo goed uit voor de zanger. “Zijn financiën zijn er volledig door”, vertelde zijn advocaat Devereaux Cannick aan rechter Ann Donnelly. “Hij vraagt mij namelijk dagelijks om hem kopieën van de rechtbankdocumenten te bezorgen.” Daarnaast is de zanger ook op fysiek vlak achteruitgegaan. Volgens zijn advocaat is hij heel wat kilo’s bijgekomen sinds hij in de cel zit. Kelly, die dinsdag zelf aanwezig was in de rechtbank, liet het allemaal maar wat gebeuren. Volgens getuigen zag hij er redelijk somber uit en schommelde hij een tijdje heen en weer in zijn stoel. Op een gegeven moment zou hij zelfs in slaap gevallen zijn en was er te horen hoe hij lichtjes aan het snurken was.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Een schets van R. Kelly en zijn advocaten Deveraux Cannick en Thomas Farinella gedurende een hoorzitting op 3 augustus 2021. © REUTERS

R.Kelly, die ondertussen al twee jaar in de cel zit, blijft ondanks de vele beschuldigingen zijn onschuld volhouden. “Hij is het beu om deze beschuldigingen aan te horen”, vertelde zijn advocaat eind juni. “Hij weet wat de waarheid is en dit hele proces is heel frustrerend voor hem. Na vele vertragingen komt het proces tegen de zanger nu eindelijk weer op gang. Komende maandag gaat de selectie van de jury door en op 18 augustus mogen beide partijen een eerste statement geven in de rechtbank.

