Vlaanderens unieke eerbetoon aan Paul Severs: van beiaardconcert tot remix Amber Vuylsteke

10 april 2019

16u44 0 Showbizz Het overlijden van Paul Severs (70) laat over heel Vlaanderen sporen na. Dat de schlagerzanger een horde trouwe fans achter zich heeft, wordt vandaag pas echt duidelijk. Van een beiaardconcert met zijn bekendste hits in Brugge, tot een remix in Gent en een pasgeboren veulen dat zijn naam draagt in Leuven.

Het overlijden van Severs is voor veel Vlamingen toch even slikken. Gisteren verloor Severs na vier weken de strijd, nadat hij op 12 maart getroffen werd door een hartfalen tijdens een fietstocht. Een dag na het droevige nieuws verschijnen overal in Vlaanderen tekenen van eerbetoon.

In Brugge werd de charmezanger op een wel heel speciale manier herdacht. Deze voormiddag klonken speelde de beiaardier de bekende tonen van zijn drie grote hits: ‘Zeg ‘ns Meisje’, ‘Geen Wonder Dat Ik Ween’ en ‘Ik Ben Verliefd Op Jou’. De meezingers weergalmden vanuit het Belfort over de Markt, waardoor de bezoekers van de woensdagmarkt nog eens konden genieten van Severs’ repertoire. Zo’n beiaardconcert is een grote eer, want enkel de beste muzikanten krijgen die bekende hulde. Ook enkele bekende hits van de Zweedse DJ ‘Avicii’ kregen vorig jaar een beiaardversie.

Severs in de mix

Maar ook bij jong Vlaanderen wordt Paul Severs op een atypische manier herdacht. Het Gents DJ-collectief ‘Harde Smart’ mixte vier van zijn liedjes aan elkaar. Niet de alom bekende hits deze keer, want de DJ’s willen net zijn vergeten nummers terug in de spotlight zetten. Met de mixtape zorgt ‘Harde Smart’ voor een verrassend eerbetoon met een hedendaagse kantje. Vier nummers haalden de DJ’s van onder het stof: ‘Oh oh kleine vlinder’, ‘Storm en regen’, ‘Hallo, mevrouw’ en ‘Puzzels’. “De nummers die we selecteerden klinken bijna als breakdancemuziek,” klinkt het bij het duo. “De volledige mixtape kan je hieronder beluisteren.

Paul Severs Tribute by HARDE SMART 1. Storm & regen 2. Hallo Mevrouw 3. Kleine Vlinder 4. Puzzels

Thelma Paul Severs, het veulen

Een grote fan en kennis van Severs bracht op een unieke manier hulde aan zijn grote held. Jef Wuyckens (39) is zelf hobbyzanger bij coverband ‘De 3 Tenoren’ waarmee hij al enkele keren met Severs zelf op een podium stond. Zijn nummers staan dan ook steevast in hun repertoire. De Leuvenaar is hoefsmid van beroep en verwelkomde gisteren een pasgeboren veulen. Het beestje zou door haar stamboom een naam moeten krijgen startend met de letter ‘T’. Jefs kinderen kozen voor de naam ‘Thelma’. Tot enkele uren later het trieste nieuws over de dood van Paul Severs de hoefsmid op een nieuw idee bracht. De kleine merrie werd officieel omgedoopt tot Thelma Paul Severs. “Voor mij is dat een laatste eerbetoon aan mijn muzikale held. Ik ben al vele jaren fan, in hart en nieren zoals ze dat wel eens zeggen”, zegt Wuyckens.

De naam van het veulen blijft niet binnen de stallen. Thelma zal namelijk opgeleid worden als springpaard en binnen een viertal jaar deelnemen aan jumpings. “Thelma Paul Severs” zal dus meer dan eens door de boxen klinken voor tientallen toeschouwers en paardenliefhebbers. “Ik hoop dat het publiek op die momenten nog even zal terugdenken aan Paul Severs en aan de mooie nummers die hij in zijn prachtige carrière heeft geschreven”, aldus de zingende hoefsmid.