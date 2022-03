Vlaanderen zamelt ruim 17,7 miljoen euro in voor Oekraïne 12-12: herbeleef hier de mooiste momenten

Showbizz Showbits ging een kijkje nemen op de Groen­plaats: "De sfeer is goed, tot het nieuws gelezen wordt”

De oorlog in Oekraïne houdt iedereen in de ban en daarom slaan zes grote radiozenders de handen in elkaar. Op de Groenplaats in Antwerpen maken ze een hele dag live radio, in blokken gepresenteerd door opmerkelijke duo’s, zoals Sven Ornelis (Joe) en Ann Reymen (Radio 2) en Peter Van de Veire (MNM) en Dorothee Dauwe (Qmusic). Showbits ging een kijkje nemen op de Groenplaats.

17 maart