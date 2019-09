Vlaanderen ligt niet echt wakker van ‘(h)Alloomedia’ noch van ‘Gert Late Night’ MC

05 september 2019

10u24 1 tv Ondanks vroeg herfstweer kroop Vlaanderen woensdag zeker niet massaal voor het tv-scherm. Enkel ‘Thuis’ op Eén scoorde normaal en haalde 1.120.000 trouwe fans. De rest van het aanbod scoorde flets.

Het ‘VTM Nieuws’ haalde een ferme 660.000 kijkers, maar ‘Familie’ moest het stellen met 578.000 fans. Nathalie Meskens en haar ‘Beste Kijkers’, met een hoogzwangere Ruth Beeckmans, klokte af op 457.000 kijkers. Grootste tegenvaller was ‘(h)Alloomedia’, dat met 271.000 nieuwsgierigen behoorlijk onder de verwachtingen bleek. Gelukkig is Alloo er donderdagavond weer met ‘het vertrouwde De Wegpolitie’. Ook de intense reportage over doen en laten van Jumbo-Visma met Wout Van Aert in ‘Telefacts’ ontgoochelde met slechts 155.000 kijkers.

Op VIER was het eveneens kijkers tellen. ‘Huizenjagers’ moest het stellen met 160.000 fans. De start van ‘Bake Off Vlaanderen’ haalde slechts 249.000 kijkers, terwijl ‘Gert Late Night’ met 266.000 kijkers opnieuw fans verloor.

Eén noteerde 835.000 kijkers voor ‘Het Journaal’ en 886.000 getrouwen voor ‘Iedereen Beroemd’. ‘Het Gezin’ opende met 640.000 kijkers, waarna ‘Pano’ 670.000 kijkers trok. ‘Vandaag’ zakte een tikkeltje weg tot 486.000 kijkers. Op Canvas begon Thomas Vanderveken met ‘Weg met het meesterwerk’ met 129.000 nieuwsgierigen.