Vlaanderen is erg blij met ‘originele’ K3-reünie: “Beter dan die van ‘Friends’!”

Kathleen Aerts (42) bleek verborgen te zitten achter het masker van de Zeemeermin in ‘The Masked Singer’. Dat zorgde meteen voor tranen bij speurder Karen Damen (45), en later werd ook Kristel Verbeke (44) weer herenigd met de ‘blonde van K3'. “Ik wist het, ik wist het!”, klinkt het enthousiast. Maar niet alleen de dames zelf, ook hun fans zijn dolgelukkig met de terugkeer van Kathleen. Radiostem Dorothee Dauwe gaf bijvoorbeeld al toe dat ze de K3-reünie beter vond dan die van de sitcom ‘Friends’.

“Dit is zo emotioneel”, schrijft iemand op Twitter. “Net wat we nodig hadden tijdens de quarantaine.” Of: “Oh jee, mijn hart kan dit niet aan!”

Sommige twitteraars roepen dan weer op tot een eenmalig reünieconcert. “Dat zou echt binnen de vijf seconden uitverkocht zijn, hoor!”

“Kunnen we dan unaniem besluiten dat dit het beste moment van 2020 was?”, klinkt het tot slot nog. “Vanaf nu gaat het de geschiedenis in als het jaar van de K3-reünie, dat virus verstoppen we ergens in de kantlijn.”

Ondertussen is Kathleen alweer teruggekeerd naar haar woonplaats in Zuid-Afrika, maar ze wil zeker nog bijpraten met haar voormalige groepsleden. “Binnenkort, als de crisis achter de rug is, komen ze eens bij mij thuis logeren. Dan moeten ze maar eens twee weken blijven zodat we alles in kunnen halen!”

