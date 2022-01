Vlaamse zenders trappen hun lente-offensief op gang: dit kan u vanavond op tv bekijken

TVHet klassieke tv-lenteoffensief werd maandag afgetrapt met o.a. de start van ‘De Buurtpolitie VIPS’, waarin ex-miss België Véronique de Kock werd ontvoerd. Voor de ‘klassieke’ dinsdagavond besloot Eén ‘Factcheckers’ al vorige week op gang te schieten. VTM deed hetzelfde met ‘Sergio over de grens’. Dit is het complete overzicht van alle nieuwe programma’s en van de toptitels die terugkeren.

1. ‘Therapie’

Op Canvas start het tweede seizoen van de humaninterestreeks ‘Therapie’, met openhartige getuigenissen van Vlamingen over hun relatie met therapeuten. Nieuw in deze tweede reeks zijn de getuigenissen van bekende Vlamingen, zoals Kevin Janssens, Evy Gruyaert, Sven Mary, Bart Schols en Maaike Cafmeyer. Zij praten openhartig over hun therapie en hoe die hen geholpen heeft. Ze kregen te maken met dezelfde problemen als de cliënten en tonen hoe iedereen geconfronteerd kan worden met psychische problemen.

‘Therapie’, Canvas, om 21.20 u.

2. ‘Baptiste’

Volledig scherm Zesdelige thrillerreeks waarin de koppige detective Julien Baptiste in Hongarije op zoek gaat naar de vermiste familie van de Britse ambassadrice. © VRT

Na ‘Factcheckers’ start Eén met de Britse misdaadreeks ‘Baptiste’, de spin-offserie van de Belgisch-Britse thrillerreeks ‘The Missing’. Julien Baptiste (Tchéky Karyo) is niet meer de man die we kennen. Nadat hij een persoonlijke tragedie meemaakte, is zijn vrouw Celia uit zijn leven en zoekt hij afleiding. Of dat nu de drank of een nieuwe zaak is…

Maar wanneer de hele familie van ambassadeur Emma Chambers (Fiona Shaw) verdwijnt in de bergen in Hongarije, wordt Julien door Emma ingehuurd. Daarvoor zal Julien nauw moeten samenwerken met de Hongaarse rechercheur Zsofia Arslan. Maar de zaak wordt steeds ingewikkelder door corruptie, vele geheimen en de bemoeienis van de media.

‘Baptiste’, Eén, om 21.20 u.

3. ‘De ideale wereld’

Volledig scherm Jan Jaap van der Wal in 'De ideale wereld' © VRT

Jan Jaap van der Wal (42) begint dinsdagavond aan zijn allerlaatste maanden als presentator van ‘De ideale wereld’ op Canvas. Nog tot en met mei gaat de Nederlandse presentator door, maar dan is het afgelopen. Wie nadien de fakkel overneemt is nog niet duidelijk. Voor alle duidelijkheid: ‘De ideale wereld’ zelf gaat wél door. De satirische nieuwsshow begint in september 2022 gewoon aan zijn zeventiende seizoen.

‘De ideale wereld’, Canvas, om 22.00 u.