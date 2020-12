Vlaamse werkneemster doet boekje open over exclusieve seksclub van de sterren: “Wat hier gebeurt, tart alle verbeelding”

Celebrities Ondanks corona blijven sterren en beroemdhe­den naar uiterst exclusieve seksclub trekken: “We gebruiken nu extra zeep”

3 december Het nieuws over het seksfeestje voor 25 mannen waar ook Europarlementslid József Szájer betrapt werd prijkt vandaag op alle voorpagina’s, maar in LA zijn zulke toestanden schering en inslag. De deuren van SNCTM, dat zich profileert als ‘de meest exclusieve seksclub ter wereld’, zijn immers al maanden geopend, hoewel de pandemie nog steeds talloze landen in zijn greep houdt. Onlangs vond er - ondanks de kritiek - nog een heuse Halloween-orgie plaats, maar de seksclub van onder andere Gwyneth Paltrow is niet van plan om in te binden. “Er is nu eenmaal enorm veel vraag naar onze feestjes.”