Vlaamse ‘The Masked Singer’ krijgt applaus van prestigieuze zakenkrant: “Sterk staaltje visuele magie” Jacob De Bruyne

03 oktober 2020

14u00 4 Showbizz In meer dan vijftig landen wordt ‘ In meer dan vijftig landen wordt ‘ The Masked Singer ’ uitgezonden, maar de Vlaamse versie is een van de strafste. Toch op technisch vlak. Dat schrijft The Economic Times, een van de grootste zakenkranten ter wereld. “Een knap staaltje visuele magie”, klinkt het.

The Masked Singer is met wekelijks 1,3 miljoen kijkers een geweldig succes in ons land en ook in het buitenland wordt de Vlaamse variant van het Zuid-Koreaanse format in de gaten gehouden. In The Economic Times uit India, na The Wall Street Journal de meestgelezen Engelstalige zakenkrant ter wereld, werd er vol lof gesproken over het technische aspect van de show. De krant had het over “in het oog springende” verlichting en beeldschermen en liet Michiel Milbou, ontwerper van de set, daarover uitgebreid aan het woord.

De krant was ook onder de indruk over hoe het manko aan publiek werd gecompenseerd. Dat is essentieel voor de show, schrijft ze, maar wordt slim opgevangen door het beperkte publiek inventief te verlichten zodat het lijkt alsof er veel meer volk is. Ook van het ‘virtuele publiek’, dat op schermen met een webcam te zien is, waren de Indiërs onder de indruk. “Een knap staaltje visuele magie”, besloten ze.