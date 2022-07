Vlaamse Rijvers Festival pakt uit met unieke TikTok-stage

Wereld Chocolade Dag “Betekent witte neerslag dat je chocolade slecht is?”: Chocola­tier Dominique Persoone geeft 8 tips om maximaal te genieten van puur, wit of melk

Wie houdt er niet van chocolade in al zijn vormen en smaken: van puur en wit tot melk of met een extra zoutige toets. Maar weet je ook hoé die chocolade gemaakt wordt? Chocolademeester Dominique Persoone van The Chocolate Line vertelt vandaag, op World Chocolate Day, alles over zijn favoriete product. “In de juiste omstandigheden kan je chocolade zonder vulling één jaar bewaren.”

7 juli