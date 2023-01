Vlaamse radio’s draaien (stiekem) Marco Borsato opnieuw, maar Davina Michelle blijft erbij: “Ik zing ‘Hoe het danst’ voorlopig niet meer”

Celebrities Acteur Alec Baldwin duidelijk verrast door babynieuws van oudste dochter: “Je wordt grootvader!”

In een video die de vrouw van Alec Baldwin (64) op Instagram deelt is te zien hoe zijn 9-jarige dochter, Carmen Gabriela Baldwin, vertelt aan Baldwin dat hij opa wordt. Ireland Baldwin (27), zijn oudste dochter met ex-vrouw Kim Basinger, is in verwachting van haar eerste kindje. Met de komst van het nieuwe familielid wordt niet alleen de acteur opa, ook zijn kinderen mogen zich binnenkort ‘nonkel’ en ‘tante’ noemen. Alec Baldwin zelf werd recent nog vader van zijn zevende baby met huidige partner Hilaria.

3 januari