Vlaamse over het leven in Dubai: “De sociale media geven een vertekend beeld over de situatie hier”

Gisteren doken beelden op van feestende BV’s in Dubai, die volop genieten van het leven en zich weinig lijken aan te trekken van de coronapandemie. Dat zorgde voor frustratie bij veel Belgen. Een Vlaamse in Dubai weerlegt nu die kritiek: “Wij hadden vorig jaar ook een heel strenge lockdown. Het verschil is dat de lokale overheid, de situatie beter aanpakt.”

Het waren onder meer Lesley-Ann Poppe en haar man Kevin, die dit weekend op Instagram het prachtige leven in Dubai toonden. Ze maakten samen een boottochtje en genoten van een heerlijk diner in een exclusief restaurant. Het leek wel alsof de situatie in Dubai volledig terug zoals tevoren was. “Niet waar, hier heersen ook nog altijd de nodige coronamaatregelen”, zegt de Vlaamse onderneemster Michèle Thissen.

“Je kan inderdaad op restaurant gaan, maar wel met enkele restricties. Zo is er een maximumcapaciteit en staan er overal plexiglazen tussen de tafels. De clubs zijn ook al een hele tijd dicht. Het is leven is dus niet opnieuw helemaal normaal.”

Mensen lijken volgens Thissen te vergeten hoe zwaar de vorige lockdown was in Dubai: “De stad ging vorig jaar voor drie maanden op slot. We mochten zonder toestemming zelfs niet buitenkomen. Ook nu nog worden mensen die de regels overtreden zwaar gestraft met boetes van 250 tot 400 euro. Maar de beelden op Instagram en Facebook laten natuurlijk uitschijnen alsof hier alles opnieuw kan.”

Wanbeleid

Thissen begrijpt dan ook de frustratie van sommige Belgen, maar geeft ook de Belgische overheid een deel van de schuld: “In België heerst een wanbeleid, waardoor je een crisis niet zomaar in het gareel krijgt. Hier is er dan wel een dictator, maar die houdt wel alles in de hand en biedt duidelijkheid. Zo is het ‘normale’ leven opnieuw terug mogelijk.”

De Vlaamse is zelf nog niet gevaccineerd: “Het is vrijblijvend in Dubai. Momenteel is ongeveer 70 procent van de bevolking ingeënt. Binnenkort zullen toeristen zich trouwens ook kunnen laten vaccineren in Dubai”, aldus Thissen.