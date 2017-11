Vlaamse Louise (18) is de nieuwe Gigi Hadid TC

06u00 0 Getty Images Showbizz "Ze kan het héél ver schoppen." De Italianen zijn wild van Louise Robert uit Dendermonde. Op haar zeventiende liep ze al de modeshow van de Resort '18-collectie (zeg maar een tussenseizoenscollectie) van Prada in Milaan. Een knaldebuut dat werd gesmaakt, want het gerenommeerde modehuis blíjft een beroep doen op Louise.

Getty Images

Shangai

Bronnen in Milaan weten dat Louise in de bovenste schuif ligt bij Miuccia Prada, de ontwerpster van Prada en Miu Miu. "Zij vindt dat het hoog tijd is voor een nieuwe generatie jonge modellen die de spirit en de stijl van Prada kunnen verpersoonlijken", klinkt het op de redactie van de Italiaanse Vogue. "Louise past helemaal in dat plaatje."

In september mocht Louise dan ook terugkeren op de catwalk van Prada om de SS18-collectie te showen. En een maand later nam Miuccia haar mee naar de prestigieuze modeweek van Shanghai als uithangbord van Prada. "Daarmee treedt Louise in de voetsporen van Gigi Hadid", klinkt het bij het Amerikaanse modetijdschrift W Magazine. "Twee seizoenen viel die eer immers Hadid te beurt voor Tommy Hilfiger." In het buitenland voorspelt men Louise een grote toekomst. "Ze heeft misschien niet dezelfde looks, maar wel een soortgelijke uitstraling als haar landgenote Elise Crombez", klinkt het. "Ze kan zeker net zo'n carrière uitbouwen. Met Prada als fan, kan je als model héél ver komen!"

Getty Images Ontwerpster Miuccia Prada (Prada, Miu Miu) liet Louise debuteren op de internationale catwalks.

Prada Resort 18 Repeat show! It was an incredible experience! ❤️ Thank you @prada #miucciaprada #olivierrizzo @ashleybrokaw #pradaresort18 @ullamodels Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 okt 2017 om 06:19 CEST