Vlaamse gastronomie is hip bij jongeren 20u10

Bron: vtmnieuws.be 0

Het initiatief 'Jong Keukengeweld' van toerisme Vlaanderen om gastronomie aantrekkelijk te maken voor jongeren, werkt. Voor het negende jaar al serveren jonge topchefs een betaalbaar driegangenmenu voor klanten jonger dan 30. En nog nooit waren de deelnemende restaurants zo snel volzet als dit jaar.



Alleen maar jonge gezichten in restaurant 'Sail & Anchor' in Antwerpen gisteravond. Het is nochtans geen goedkope brasserie, maar een restaurant uit de Gault&Millaugids. Heel wat topchefs namen gisteravond dan ook deel aan het initiatief 'Jong Keukengeweld'.



"Het is echt de bedoeling dat jonge mensen eens iets te eten krijgen wat ze normaal gezien niet ervaren", klinkt het bij deelnemende topchefs. "Maar goed je mag ze ook niet onderschatten, tegenwoordig iedereen kent wel iets van eten, er wordt veel aandacht op geschonken op tv, dus mensen verwachten ook wel zeker iets.3



Sail&Anchor kreeg al 650 reservaties binnen voor een tafel in het kader van 'Jong Keukengeweld'. Ook de 55 andere toprestaurants die meedoen kunnen de boekingen amper bijhouden.