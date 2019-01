Vlaamse Freek werd gespot op Pukkelpop, nu loopt hij op de catwalk voor Prada in Milaan KD

15 januari 2019



Bron: HBVL 0 Showbizz De 17-jarige Vlaming Freek Iven mocht tijdens de modeweek in Milaan de show van Prada openen. De jongen uit Tongeren werd in 2017 toevallig gespot op Pukkelpop door modellenbureau Rebel Management.

Freek is per ongeluk model geworden. De jongen liep in de zomer van 2017 rond op de weide van Pukkelpop, toen hij door een scout van Rebel Management werd opgemerkt. Het modellenbureau uit Antwerpen werkt samen met wereldberoemde merken en ontwerpers als Prada, Dior, Raf Simons, Coach, Calvin Klein en Hugo Boss.

Toch ging de tiener aanvankelijk niet op het aanbod in. “Ik dacht dat modellenwerk niet mijn ding was”, vertelt hij in Het Belang van Limburg. “Maar vorig jaar op Pukkelpop liep ik dezelfde agent van Rebel Management toevallig weer tegen het lijf. Ik heb toen enkele selfies gemaakt en naar het bureau opgestuurd. Kort daarna werd ik uitgenodigd voor een professionele shoot.” Eind vorig jaar kreeg Freek van Rebel Management een contract van een jaar aangeboden.

Zondag beleefde de jongen zijn grote vuurdoop als model. Hij mocht namelijk de show van Prada openen tijdens de modeweek in Milaan. “Het is een hele eer dat ik die show meteen mocht openen”, zegt Freek in Het Belang van Limburg. “Ik ben normaal een heel rustige jongen, maar ik moet toegeven dat ik toch wel wat zenuwachtig was. Maar eenmaal op de catwalk vielen die zenuwen helemaal weg.” Het merk was tevreden over hem en sloot ook exclusiviteit af. Tijdens de modeweek in Milaan mag hij nu geen shows voor andere merken meer lopen.