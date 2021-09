Vlaamse dragqueen wint tweede seizoen ‘Drag Race Holland’: “Dit is niet te geloven!”

In de finale kregen de drie queens als eerste de opdracht om samen met zangeres Famke Louise een nummer te schrijven, én een daarbij horende clip op te nemen. Na openhartige interviews met Fred van Leer en Josephine Kay, editor in chief van de Nederlandse editie van mode - en entertainmentmagazine Cosmopolitan, was het tijd voor de grote finale. Daarin haalden de queens nog een keertje alles uit de kast voor dé winnende look. Helaas bleek Vivaldi daar aan het kortste eind te trekken, en mocht zij als eerste beschikken.

Waarna het tijd was v de fameuze ‘lip sync for your life’. My Little Puny en Vanessa van Cartier gingen de strijd aan op de tonen van ‘This is My Life’ van de Welshe zangeres Shirley Bassey.Fred besliste uiteindelijk om de Vlaams-Italiaanse Vanessa van Cartier tot de winnares van het tweede seizoen uit te roepen.

“Dit is niet te geloven. Ik ben van mening: never stop dreaming. En zoals ik altijd zeg: Don’t dream it, be it!’ Ik ben zeer gelukkig!” aldus de winnares. Fun fact: Vanessa is de dragmoeder van Envy Peru, die in het eerste seizoen met de overwinning aan de haal ging.