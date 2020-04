Vlaamse comedyshows te zien op nieuwe streamingdienst LOV

10 april 2020

Door de huidige coronamaatregelen moesten noodgedwongen heel wat concerten en theatershows geannuleerd worden, maar ook de Vlaamse comedians werden hard geraakt. Om de pijn van de zaalshows die niet doorgaan te verzachten, lanceerde LiveComedy met spoed een nieuw streamingplatform.

Op LiveComedyTV vind je zaalshows van heel wat Vlaamse en Nederlandse comedians, waaronder Els de Schepper en William Boeva, maar ook nieuwere namen zoals Lander Severins en Pieter Verelst. “ In deze bijzondere tijden heeft iedereen nood aan comic relief en willen we artiesten ondersteunen die plots niet meer mogen optreden.”

Een account aanmaken is gratis, maar een volledige show kun je enkel kopen of huren, die in het laatste geval 3 dagen ongelimiteerd te bekijken is. Voor zo’n 6,99 euro stream je al een show, maar er zijn ook enkele gratis voorsmaakjes. Zo zijn de shows van Kamal Kharmach en Jan Jaap van der Wal gratis te bekijken.