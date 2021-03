Vlaamse clubs lanceren ‘In Memoriam’-actie na jaar sluiting: “Steunmaatregelen zijn onvoldoende om de vaste kosten te kunnen dekken”

In België zijn er zo’n 400 locaties die professioneel actief zijn in de sector. “Het nachtleven en de clubs hebben een verbindende functie in de maatschappij. Het is een plek waar jongeren elkaar kunnen treffen, zichzelf kunnen ontplooien en stoom kunnen aflaten”, klinkt het bij de organisatoren, waaronder Club Versuz in Hasselt. “In het buitenland vonden reeds allerlei testen en experimenten plaats met safe-access, sneltesten, mini-groepen, en de clubs hebben nu echt nood aan een plan waarin een graduele heropstart wordt vastgelegd. Meer dan een miljoen Belgen tussen 16 en 35 jaar willen graag een concreet vooruitzicht en ook de clubeigenaars en al hun medewerkers willen heel graag terug aan de slag. De algemene steunmaatregelen zijn onvoldoende om enkel nog maar de vaste kosten te kunnen dekken.”