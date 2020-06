Vlaamse artiesten herwerken ‘Somewhere over the rainbow’ voor SOS Kinderdorpen BDB

22 juni 2020

18u00 0

Negen Vlaamse artiesten hebben een nieuwe versie ingezongen van de bekende song ‘Somewhere over the rainbow’. Het gaat om Bart Peeters, Kris Wauters, Gene Thomas, Ruben Block van Triggerfinger, zangeres en drumster Isolde Lasoen, ‘Idool’-kandidate Sandrine Van Handenhoven, ‘Like Me’-ster Pommelien Thijs, zangeres Tiany Michiels en Ronny Mosuse. De cover kadert binnen een actie van SOS Kinderdorpen. Die organisatie roept op om thuis of op school allemaal samen het Regenbooglied te zingen, om alle kinderen over de hele wereld een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis. Het symbool van de regenboog als teken van hoop komt overgewaaid uit Italië, een land dat zeer hard getroffen is door het virus. Op dinsdag 23 juni komen Ronny Mosuse, Pommelien Thijs en Tiany Michiels het lied live zingen in basisschool De Mozaïek in Kessel-Lo, samen met leerlingen van het tweede, derde en vijfde leerjaar.