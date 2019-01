Vlaamse actrice getuigt voor het eerst openlijk over de verkrachtingszaak tegen Luc Besson: “Hij zag dat ik weende, maar bleef doorgaan” DBJ

09 januari 2019

18u41

Bron: BFMTV 0 Showbizz De Belgisch-Nederlandse actrice Sand Van Roy getuigt voor het eerst openlijk over de verkrachtingszaak die loopt tegen de Franse regisseur Luc Besson. “Hij zag dat ik weende, maar bleef doorgaan”, zegt ze op de Franse zender BFM TV.

“Stop, zei ik tegen hem. Je doet me pijn”, vertelt Van Roy tegen Franse televisiezender BFM TV. “Maar hij stopte niet. Hij is een echte sadist, want hij wíst dat hij me pijn deed en bleef toch doorgaan. Hij zag ik dat ik weende en hij hoorde het ook aan mijn stem. Ik wist niet meer wat ik moest en toch ging hij door.”

Van Roy begint haar verhaal door te beschrijven hoe Besson haar meelokte. ”Hij begon met het stellen van persoonlijke vragen”, aldus Van Roy. “Hoe oud ik was, wie mijn ouder waren etc.. Maar stapje voor stapje ging hij verder.”

Op 17 mei werd de Vlaamse actrice verkracht door de Fransman in Hotel Bristol in Parijs. “Ik ging naar daar voor een casting, maar die was er niet. Ik zag dat er geen kamer was om te slapen en dat zei ik tegen hem. Geen probleem, vertelde Besson. De suite is groot genoeg.” Waarna het misbruik zich afspeelde. De volgende dag legde Van Roy voor het eerst een klacht in tegen de regisseur. In totaal zou ze vier gevallen aangeven.

Klacht

Besson verkrachtte Van Roy namelijk meermaals. In het najaar van 2016 deed ze op de set een powernap en werd ze wakker met Besson bovenop haar terwijl hij haar penetreerde. ”‘Zie je wel dat jij niet lesbisch bent’, grijnsde hij toen ik hem wegduwde. Hij had gehoord dat ik sinds kort een lief had -wat ik had proberen te verbergen. Ik liet weer merken dat ik het niet wilde. ‘Je had maar niet zo mooi moeten zijn als je slaapt’, legde hij de schuld bij mij.”

Uiteindelijk kwam alles tot een breekpunt op het Filmfestival van Cannes begin vorig jaar. “Hij deed me zo vreselijk pijn dat ik heb geroepen dat hij moest stoppen. Dat deed hij niet. Hoe harder ik afzag, hoe heviger hij was. Ik kreeg een black-out en toen ik weer bij kennis kwam, was hij nog bezig. Toen het voorbij was heb ik in zijn oor gefluisterd: ‘Ik weet wie jij bent. Jij bent transparant voor mij.’ Ik ben opgestaan, naar de badkamer gestapt en toen heb ik een klap gekregen langs achter en ben ik neergevallen. Opnieuw buiten westen. Ik heb nog geluk gehad die dag, denk ik. ’s Anderendaags heb ik mijn moeder gebeld - die dokter is in Knokke - en zij heeft me gezegd dat ik een klacht moest indienen. En dat deed ik, op 18 mei. Dezelfde dag kreeg ik telefoon uit het milieu om hem weer in te trekken. Daags nadien belde Luc mij met dezelfde boodschap. Dat is de laatste keer dat ik hem gehoord heb.”

Rug naar elkaar

Dat verhaal vertelde Van Roy eerder tegen de politie. Ze werd toen samen met Besson verhoord. “Urenlang in een kamer zitten met een man die je verkracht heeft, dat is heftig”, vertelde ze toen. Ze was opgelucht over het feit dat ze verhaal kon vertellen. “Zijn versie rammelde langs alle kanten”. Omdat de regisseur, bekend van ‘Nikita’, ‘Léon’, ‘The Fifth Element’, ‘Le Grand Bleu’ en de ‘Taxi’-reeks, haar niet zou kunnen intimideren, moest de man met zijn rug naar het slachtoffer toe zitten. De twee hadden tijdens hun ‘gesprek’ dus geen oogcontact met elkaar. “Best bizar, ja”, aldus Sand.

Naast Sand zijn er nog acht andere vrouwen die een klacht hebben ingediend tegen de Franse filmmaker, die sinds de beschuldigingen de bijnaam ‘de Franse Weinstein’ draagt. De getuigenissen variëren van aanranding tot verkrachting.

Persoonlijke barbiepop

Sand zag Besson voor het eerst op de casting van Jessica Rabbit voor ‘Valerian and the City of a Thousand Planets’, een blockbuster van 200 miljoen euro. Een kleine rol, maar mét tekst en in een wereldwijde prent één van de belangrijkste filmbazen in Europa. Fenomenaal voor een model dat nog nooit acteerde. Nog fenomenaler: de grote baas kwam zijn Jessica zelf keuren, hoorde dat ze ook op de Champs-Elysées woonde en hing ’s avonds al aan de lijn om haar weer te zien.

De relatie tussen de twee verziekte algauw. Luc Besson kafferde haar uit als ze wat calorieën durfde binnen te spelen terwijl hij z’n dagelijkse zes croissants extra beboterde, verplichtte haar enkel rokjes te dragen en eiste dat ze blond door het leven zou gaan. “Ik was zijn persoonlijke barbiepop die hij kon maken of breken”, vertelde ze eerder in een exclusief interview met deze krant. Hij zat voortdurend aan haar lijf en chanteerde Sand zodat ze toegeeflijk zou zijn. Wilde ze meer filmrollen, dan moest ze hem zijn gang laten gaan. Het werd uiteindelijk een jarenlang spel van verkrachting en dominantie. “Waar hij op uit was, wilde ik niet, maar ik wilde ook geen kruis maken over mijn filmcarrière nog voor ze begonnen was. Ik verzon smoesjes, zoals dat ik lesbisch was. Hij jammerde dat ik hem te dik vond en dat het was omdat hij er niet uitziet zoals Brad Pitt. Zonder fout belde hij mij sinds onze eerste ontmoeting tot enkele maanden geleden elke dag. Maar als we elkaar zagen, was hij onvoorspelbaar: superlief of rottig. Standaard voor een manipulator weet ik nu, maar toen was ik supernerveus voor mijn eerste film en vooral emotioneel afgepeigerd.”