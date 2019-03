Vlaamse actrice Ellen Schoeters in comebackfilm van Steve Guttenberg Redactie

Niet slecht bezig, die Ellen Schoeters (40). De Vlaamse actrice, die met haar man Grégory nabij LA woont, heeft haar eerste hoofdrol in een Amerikaanse film te pakken.

De Keerbergse zal te zien zijn in ‘Stuck’, een sciencefiction-film die de comeback van Hollywoodveteraan Steve Guttenberg (60) moet inluiden. Die ken je onder andere uit de ‘Police Academy’-films en ‘Three Men and a Baby’.

‘Crimi Clowns’

Het is niet de eerste Hollywoodrol voor Ellen, die al een tiental Amerikaanse producties op haar cv heeft staan. Toch kende ze tot nu toe vooral succes in Vlaanderen, waar we haar kennen als politievrouw in ‘Crimi Clowns’ en van haar passage in ‘Familie’, waarin ze twee personages vertolkte. In 2006 was ze Lobke, het lief van Pierrot. In 2013 keerde ze terug als Carla Verbiest. En nu zit ze dus in een echte Hollywoodfilm.