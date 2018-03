Vlaamse actrice Eline Powell steelt de show in Hollywoodreeks 'Siren' TC

28 maart 2018

15u16 0 Showbizz Eline Powell, echte naam Eline Pauwels, speelt in 'Siren' (vanaf 1 april te zien via Play More) een zeemeermin. Maar dan wel eentje van het minder sprookjesachtige type. Eerder speelde ze ook al mee in 'Game of Thrones'.

Eline Powell vertolkt de rol van Ryn, een mysterieus meisje dat er eentje van de meer bloeddorstige soort blijkt te zijn. Op die manier zorgt ze voor spannende en bloederige momenten in de fantasyreeks 'Siren', die nu dus ook door het Vlaamse publiek ontdekt kan worden. Het is niet de eerste rol in een Hollywoodproductie voor Eline. Eerder was ze al te zien in twee afleveringen van 'Game of Thrones' en speelde ze een kleine rol in 'King Arthur: Legend of the Sword.'

Engeland

Eline woont en leeft in Engeland waar ze ook geboren werd toen haar ouders daar tijdelijk woonden. Maar ze beschouwt Vlaanderen als haar echte thuis. Haar familie woont nu in Mechelen en Eline verblijft hier zo vaak ze kan. Ze is de dochter van Rudi Pauwels, een biotechpionier die een grote bijdrage leverde aan de strijd tegen aids toen hij enkele succesvolle aidsremmers ontwikkelde. Hij is ook de oprichter van het beursgenoteerde bedrijf Biocartis. Hij staat op nummer 483 in het rijtje met rijkste Belgen.