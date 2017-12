Gesponsorde inhoud Vlaams Playboymodel is alles kwijt nadat ze uit VS werd gegooid: "Maar om geld vragen? Nooit!" TDS

Wat haar grote 'American Dream' moest worden, is voor de Vlaamse Debby Gommeren (29) uitgedraaid op een regelrechte nachtmerrie. Het model werd tegenhouden aan de grens met Mexico, en werd stante pede op het eerste vliegtuig richting België gezet. Ze doet er nu alles aan om een nieuw paspoort te bemachtigen, om zo snel mogelijk weer op een vliegtuig te stappen.

Begin deze maand raakte al bekend dat het Vlaamse Playboy-model Debby Gommeren weer in ons land vertoeft. Debby besloot vier jaar geleden haar geluk - na het verkrachtingsschandaal met ex-Ketnetwrapper Melvin in 2012 - in Amerika te gaan beproeven om er een modellencarrière uit te bouwen. Nu is ze terug, maar niet uit vrije wil.

"Voor voor alle duidelijkheid: er wordt mij niets ten laste gelegd. Ik was gewoon legaal in de States, en ook mijn visum was nog geldig", zegt Debby. Volgens haar ligt een overtreding van deze zomer aan de basis van haar deportatie. "In juni ben ik in Miami opgepakt wegens te snel rijden. Een kleine overtreding, waar ik geen boete, maar wel vijftig uur community service (gemeenschapdsdienst, red.) voor heb gekregen. Dat heb ik gedaan, en ik dacht dat de kous af was. Tot ik na een werktrip uit Mexico wou terugkeren. Toen is alle miserie begonnen."

"Leven gegeven"

Volgens Debby werd ze hardhandig aangepakt door de douane. "Met de nieuwe verstrengde regels van Trump denk ik écht dat ze hebben gezocht tot ze iets vonden waarmee ze mij konden uitwijzen. 'Je mag niet in de problemen komen', riepen ze de hele tijd. Zij vonden dat Amerika mij een leven heeft gegeven. Die agenten konden echt niet begrijpen waarom ik naar een land als Mexico ging. Waar ik trouwens was voor een grote fotoshoot met de Mexicaanse Playboy, en niet voor mijn plezier", benadrukt het model.

Debby zkt. adres

Debby, die er ook al een verblijf in de befaamde Playboy Mansion heeft opzitten, zette dus noodgewongen opnieuw voet aan grond op Belgische bodem, maar bleef niet bij de pakken zitten. Ze verspreidde meteen een opmerkelijke oproep via de sociale media. "Ik ben vandaag naar het gemeentehuis gegaan voor een nieuw paspoort. Ze zeiden dat ik dat in Amerika moet aanvragen. Terwijl dat niet gaat, want ik mag Amerika niet meer in. Nu zeiden ze dat ik wel een paspoort kan aanvragen zodra ik een Belgisch adres heb", schreef ze. "Dus wou ik kijken of iemand mij tijdelijk wou helpen en ik zijn of haar adres kan gebruiken om een paspoort te krijgen."

FB Deze opmerkelijke oproep plaatste Debby op haar Facebookprofiel.

Het was uiteindelijk haar eigen moeder die in de bres sprong. "Dat is toch de meest veilige oplossing. Mijn ouders hebben meer levenservaring, en helpen mij hoe hiermee om te gaan", zegt Debby. Voorlopig kan ze echter niet meer doen dan bang afwachten. "Dus probeer ik het als een soort vakantie te zien. En ondertussen is mijn advocaat met de zaak bezig." Het kan evenwel nog een tijdje aanslepen. "Want ik mag de Verenigde Staten de komende vijf jaar niet meer binnen. Het zal dus niet van vandaag op morgen zijn dat ik terug in de VS zal staan. Ik reken zelfs al op een jaartje."

Alles kwijt

Haar uitwijzing heeft natuurlijk heel wat nare gevolgen voor Debby. Ze is moeten vertrekken zonder koffers, hondje, of persoonlijke spullen tout court. In een oogwenk haar hele hebben en houden kwijt. "Maar voor alle duidelijkheid: ik ben nu niet arm. Iemand vroeg om geld in te zamelen voor mij, maar ik zou echt nooit om centen vragen! Mensen moeten hard genoeg werken voor hun geld."

Gelukkig heeft Debby nog een appeltje voor de dorst. "Ik ben dan wel een groot deel van het geld op mijn Amerikaanse rekeningen kwijt, maar ik had voldoende cash geld opzijgehouden. Dat hebben ze mij vanuit Amerika opgestuurd. Ik heb natuurlijk geen inkomsten op dit moment, maar dat is wel een groot verschil. En ondertussen kijk ik uit naar nieuwe mogelijkheden, in zowel binnen- als buitenland. Maar ik wil natuurlijk het liefst van al zo snel mogelijk terug naar Amerika, om daar weer mijn gewone leventje op te nemen."

Last day in LA before flying to Seattle 🇺🇸 and then Mexicoooo!!!!! 🇲🇽 What is your favorite place to go to? Een foto die is geplaatst door null (@debbygommeren) op 19 nov 2017 om 12:26 CET