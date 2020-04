Vlaams minister-president Jan Jambon moet huwelijk misschien uitstellen door corona BDB

07 april 2020

23u16

Bron: VIER 0

Jan Jambon moet z'n huwelijk met z’n vriendin An Gilops misschien uitstellen door de coronacrisis. Dat vertelde de Vlaamse minister-president in ‘Gert Late Night’. “Ik ga niet vertellen wanneer ik exact ga trouwen, maar het zou kunnen dat de festiviteiten niet kunnen doorgaan.” Later in het programma belde James Cooke ook met de verloofde van de N-VA-politicus. “Zijn aanzoek was heel romantisch. Waarom hij de perfecte man is? Ik vind hem enorm grappig. We moeten samen heel veel lachen. Ik hoop in elk geval dat het huwelijk kan doorgaan”, verklapte ze.



