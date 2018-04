Vlaams Belang-politica Anke Van dermeersch schrijft ophefmakend boek: "Herman De Croo wilde mij koppelen aan prins Laurent" Guy Van Gestel

24 april 2018

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Sinds ze voor Vlaams Belang koos, blijven de invitaties voor BV-feestjes weg en weigeren sommige politici Anke Van dermeersch (45) een hand te geven. Toch beklaagt de ex-Miss België het zich niet dat ze al 15 jaar dé vertrouwelinge is van Filip Dewinter. Dat valt te lezen in haar nieuwe boek, waarin vooral een sappige onthulling over prins Laurent (54) en Herman De Croo (80) de aandacht trekt. Ze vertelt er deze week uitgebreid en onomwonden over in Dag Allemaal.

Het is alweer van 1991 geleden dat Anke werd gekroond tot mooiste meisje van ons land. Het was de tijd dat Miss België nog een vrijkaartje was voor een mediacarrière. Maar Anke belandde níet op het omroepzitje van VTM. Ze studeerde Rechten, werd advocate en stapte in 1999 de politiek in. Na twee jaar bij de VLD stapte ze over naar Vlaams Belang, de partij waarvoor ze al sinds 2003 in de Senaat zetelt. "Ik kreeg destijds wél een aanbod van VTM, hoor", zegt Anke in Dag Allemaal. "Maar mijn Antwerps accent deed me de das om. Misschien maar goed ook. Zo’n klein omroephokje was niks voor mij. Ik was achttien en wilde de wereld zien."

In je boek ‘A.N.K.E.’, dat op 5 mei uitkomt, blik je terug op je leven. Een leven dat niet altijd over rozen ging. Zo verloor jij zowel je vader, je stiefvader als je eerste man na een slepende ziekte.

"Ik kende de nodige dieptepunten, maar er waren gelukkig ook veel hoogtepunten. Da’s blijkbaar mijn lot: ik krijg van alles veel. (lacht) Mijn papa stierf bij een verkeersongeval toen ik zes was. Z’n auto werd pas een week na de feiten teruggevonden in de Schelde. Ik herinner me nog hoe mijn mama me de ochtend van z’n verdwijning wakker maakte en ik instinctief voelde dat er iets aan de hand was. Toen ze de gordijnen opentrok, scheen de zon naar binnen en dacht ik: ‘Zo erg kan het niet zijn.’ Helaas."

In 2002 verloor jij je echtgenoot Pierre, die aan ALS leed. Maar je vond nadien nieuw liefdesgeluk.

"In 2004 trouwde ik met Stefaan, ja. We hebben twee kinderen, die nu 9 en 13 jaar zijn. Dat mensen polsen of ik dat gecombineerd krijg met de politiek, terwijl mannen die vraag nóóit krijgen, stoort me niet. Ik geloof voor een groot stuk in het traditionele rollenpatroon. Wij vrouwen hebben in feite belangrijker zaken te doen dan politiek."

Voor hetzelfde geld was je getrouwd met prins Laurent. In je boek onthul je alleszins dat de prins amoureuze belangstelling voor jou toonde.

