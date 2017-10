Vlaams acteur stapt uit Nederlands theatercollectief na beschuldigingen van aanranding kv

Bron: Belga, AD.nl 0 Photo News Showbizz De Vlaamse acteur Jappe Claes, die onder meer in de films 'Daens' en 'De zaak Alzheimer' speelde, en de directie van Het Nationale Theater (HNT) in Den Haag hebben in onderling overleg besloten dat Claes terugtreedt uit het ensemble, zo heeft het HNT vrijdag meegedeeld. Aanleiding is de "aanhoudende geruchtenstroom" over grensoverschrijdend gedrag.

De afgelopen dagen verschenen in diverse media berichten waarin Jappe Claes wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de tijd dat hij als docent was verbonden aan de Amsterdamse Theaterschool, aldus HNT. De acteur treedt terug vanwege het persoonlijke karakter van deze beschuldigingen, maar ook vanuit de wens om het blazoen van Het Nationale Theater niet te beschadigen.

"Als ik iemand in dit verband in woord of daad in verlegenheid heb gebracht, dan bied ik hiervoor mijn oprechte excuses aan", zegt Claes in de mededeling.

De acteur speelde bij HNT mee in "Het verzamelde Werk van William Shakespeare (ingekort)". Over de wijze waarop de tournee wordt voortgezet, vindt momenteel overleg plaats met alle betrokkenen.

Eerder deze week sprak actrice Cat Smits zich in de Volkskrant uit over Claes. Hij zou haar, toen ze op de Theaterschool zat, uitgenodigd hebben in een hotelbar, waar hij met haar flirtte en haar kuste. Claes bevestigde daarop dat hij haar meenam naar de kroeg om haar losser te maken, maar ontkent dat hij kuste. Na deze verklaring deden verschillende andere actrices een boekje open over hun toenmalige accent.