Vjeze Fur van De Jeugd Van Tegenwoordig heeft een kookboek geschreven: “En ik wil ook graag een eigen kookprogramma” Isabelle Deridder

03 oktober 2019

20u11 1 Showbizz Onder de artiestennaam ‘Vjeze Fur’ maakt hij al bijna 15 jaar deel uit van ‘De Jeugd Van Tegenwoordig’ en rapt hij ietwat vuilgebekt op menig Vlaams en Nederlands podium. Niet meteen de man waarvan je verwacht dat hij thuis graag achter de kookpotten staat, maar toch is het zo. Meer nog: Alfred Tratlehner, zoals de rapper echt heet, heeft nu met ‘Lekker Fred’ zijn allereerste kookboek op de markt. “Eindelijk, het heeft nog lang geduurd.”

Sinds Alfred - ‘zeg maar Freddy hoor, dat bekt lekkerder’ - iets meer dan een jaar geleden kookfilmpjes op instagram begon te plaatsen, is hij uitgegroeid tot een culinair fenomeen. Zijn clipjes zijn keer op keer absurd, maar laten tegelijkertijd ook zien dat de man wel degelijk zijn weg weet in een keuken. De Nederlandse zender NPO 3 liet hem met ‘Lekker Fred in het land’ al een eenmalig kookprogramma/sketchshow maken, maar een kookboek kon niet achterblijven. “Door die filmpjes is de bal inderdaad aan het rollen gegaan”, legt Freddy uit. “Toen ik dan effectief de vraag kreeg om een kookboek te maken, dacht ik vooral ‘Yes, eindelijk’. Ik ben al heel lang gepassioneerd door eten, zie je. Het is fijn dat ik nu de recepten kan delen die ik zelf graag maak of die me doen terugdenken aan mooie momenten uit mijn leven. Ik vond het vooral belangrijk dat iedereen de dingen kan maken die in mijn boek staan.”

Al zou Freddy niet Freddy zijn als hij zijn boek niet net dat tikkeltje anders maakte dan een kookboek van pakweg Sandra Bekkari, Jeroen Meus of Jamie Oliver. “Mijn boek is niet in het Algemeen Nederlands opgesteld“, aldus Freddy. “Wie doet daar nou nog aan, tenzij je saai bent? Ik wil het vooral leuk houden. Serieuze kookboeken zijn er al genoeg. En zolang het eindresultaat is dat je een leuke, smakelijke maaltijd op tafel zet, zie ik het probleem niet. Ik zou die lijn trouwens ook graag doortrekken in een eigen kookprogramma. Daar ben ik in Nederland volop mee bezig, maar er is nog niets concreet. Al zal het in ieder geval geen bakprogramma worden, want ik hou er niet van als alles volgens een vastomlijnd plan moet gebeuren.”

Nederlandse arrogantie

Dat Freddy zich nu volop op z’n kookcarrière kan storten, heeft deels te maken met het feit dat De Jeugd van Tegenwoordig momenteel geen plannen heeft om nieuwe muziek uit te brengen. “We treden nog steeds op (zo was de band onlangs nog te zien op Pukkelpop, nvdr), maar we zijn niet meteen van plan om opnieuw de studio in te duiken. Niet omdat we ruzie hebben of zoiets. Willie Wartaal komt binnenkort met een nieuw album op de proppen, Faberyayo heeft net een roman uit en Bas is ook lekker bezig. Zo gauw het voor iedereen goed voelt, zullen we ongetwijfeld weer nieuwe muziek gaan maken, maar ik kan niet zeggen wanneer dat is. Noem ons gerust de dEUS van Nederland. Al is het bij ons wel Nederlandse, in plaats van Antwerpse, arrogantie”, besluit de rapper al lachend.

‘Lekker Fred’ verscheen bij Carrera culinair en kost € 25