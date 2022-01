Viv Van Dingenen overwon kanker, maar botste op andere hindernis: “Ik dacht dat het gedaan was met mijn carrière”

Royalty Dienstmeid over driftbuien van prins Andrew: “Hij schold me uit omdat ik de gordijnen niet goed had gesloten”

Werken voor de Britse prins Andrew (61) is geen pretje. Dat vertelt Charlotte Briggs (47), de voormalige dienstmeid van de zoon van de Queen (95), aan de krant The Sun. “Hij liet me als een gek vier verdiepingen trappen lopen om de gordijnen te sluiten. En dat terwijl hij er zelf naast zat.”

25 januari