Vitaya zendt 'Mooi en Meedogenloos' uit... om 7 uur 's ochtends MC

31 januari 2019

00u00 5 Showbizz Goed nieuws voor de fans van 'Mooi en Meedogenloos' - buiten de landsgrenzen beter bekend als 'The Bold and the Beautiful'. Vitaya zal de Amerikaanse soap vanaf 4 februari uitzenden. U moet er wel vroeg voor opstaan, want de vrouwenzender heeft 'Mooi en Meedogenloos' elke weekdag ingepland om 7 uur - te beginnen met aflevering 7.553.

Vorige zomer was bij de fans commotie ontstaan toen bekend raakte dat zender Fox de reeks afvoerde. Eclips TV, een digitaal kanaal dat zich richt op 50-plussers, nam de avonturen van de familie Forrester daarna op in zijn programmatie. 'Mooi en Meedogenloos' was daarvoor ook al enkele keren verhuisd op de Vlaamse buis. De reeks, die in de jaren 90 op het toenmalige TV1 een half miljoen kijkers lokte, verkaste eerst naar VTM en later naar VIER en VIJF. Met alsmaar mindere kijkcijfers.

Tussen november 2015 en juli 2018 werd de soap uitgezonden door Fox. Even was er sprake van dat ZES hem zou overnemen, maar dat feestje ging niet door. Ridge, Brooke en co verhuisden wel naar Eclips TV - dat 'Mooi en Meedogenloos' zal blijven uitzenden - en nu dus ook naar Vitaya.