Vitaya viert feest: 6 hartverwarmende kerstfilms kleuren december

15u39

Vitaya heeft z'n beste najaar ooit achter de rug. Reden genoeg voor de zender om aan een feestje te denken. Vanaf morgen - woensdag - trekt Vitaya uitgebreid de kerstkaart. Met heel wat romantische kerstfilms op het programma.

'A Christmas Detour', m et Candace Cameron Bure, Paul Green en Sarah Strange

Een aanstaande bruid is op weg naar de ouders van haar verloofde wanneer haar vliegtuig wegens een sneeuwstorm wordt omgeleid. Ze wordt geholpen door een cynische barman. Een ouder echtpaar vervoegt hen, en op hun weg komt het gezelschap voor veel verrassingen te staan.

'A Cinderella Christmas' , m et Emma Rigby, Peter Porte en Sarah Stouffer

Angie werkt hard voor het evenementenbedrijf van haar oom, maar haar nicht Candace gaat telkens met de eer lopen. Om die ergernis even te kunnen vergeten, gaat Angie naar een gemaskerd bal. Daar trekt ze de aandacht van de rijke vrijgezel Nicholas. Maar ze vertrekt nog voor ze haar identiteit moet prijsgeven. Voor Nicolas start een zoektocht naar die mysterieuze vrouw.

'Ice Sculpture Christmas', m et Rachel Boston , David Alpay en Brenda Strong

De beeldschone Callie Shaw is een ambitieuze chef-kok. Wanneer ze besluit deel te nemen aan een wedstrijd ijssculpturen maken, met als tegenstander haar baas, slaat ze de handen ineen met haar oude jeugdvriend David. En ondanks al het ijs, springt er een vonk over.

'The Spirit of Christmas', m et Thomas Beaudoin, Kati Salowsky en Jen Lilley

Advocate Kate ontfermt zich over de verkoop van een oude herberg waarvan de eigenaar is overleden. Ze krijgt de herberg echter niet verkocht aangezien de geest van de in 1920 overleden Daniel er nog steeds huist. Om de geest weg te krijgen, moet Kate hem helpen zijn moord op te lossen.

'The Christmas Shepherd' , m et Teri Polo, Martin Cummins en Jordyn Ashley Olson

Een vrouw verliest haar hond tijdens en sneeuwstorm. Het beestje wordt geadopteerd door een tienermeisje en haar alleenstaande vader die worstelen met het verlies van hun moeder en echtgenote. Wanneer z'n baasje de hond vindt, ontstaat er een band...

'Christmas Mix', m et Haylie Duff, Tilky Jones en Maureen McCormick

De brutale radiomaker Pepper uit Los Angeles wordt naar een radiostation in een klein stadje in Colorado gestuurd. Daar moet hij samenwerken met Sandra, die op de radio liefdesadvies geeft. De twee kunnen elkaar niet uitstaan, en hun geruzie wordt populair in het kleine stadje. Gaandeweg groeien ze naar elkaar toe.